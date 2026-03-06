Fundação Rio Branco conquista classificação histórica para a Taça Brasil Sub-17 de Futsal

A Fundação Rio Branco está oficialmente classificada para disputar a Taça Brasil Sub-17 de Futsal, uma das competições mais relevantes do futsal de base do país, organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). O torneio será realizado entre os dias 25 e 31 de maio, na cidade de Serra (ES).

Estar na Taça Brasil Sub-17 significa integrar a elite do futsal de base nacional, uma conquista que projeta a Fundação Rio Branco no cenário brasileiro. A classificação foi obtida após a participação no Campeonato Mineiro, assegurando pontuação e ranking suficientes para representar Minas Gerais em nível nacional.

A conquista é resultado direto de planejamento estratégico, metodologia de treino estruturada e acompanhamento técnico qualificado. A instituição mantém foco permanente no desenvolvimento integral dos atletas, aliando formação esportiva e construção de valores. Mais do que competir, a Fundação reafirma seu compromisso com oportunidades, disciplina e crescimento dentro e fora das quadras.

“Estar entre as melhores equipes do país é o reconhecimento de um trabalho sério, contínuo e comprometido com a formação esportiva e humana dos nossos jovens. Essa classificação representa não apenas um resultado esportivo, mas a consolidação de um propósito”, destaca a coordenadora do projeto, Ivana Antenucci.

A Fundação segue firme em sua missão de desenvolver cidadãos, formar talentos e elevar a valorização do esporte por meio de trabalho sério e dedicação contínua.

O Grupo Rio Branco atua por meio de diferentes frentes de negócios e impacto institucional. Além da Fundação Rio Branco, instituição social fundada em 2003 que já impactou, com seus projetos esportivo-culturais, mais de 18 mil crianças e adolescentes, integra o conglomerado a Rio Branco Energias, com operação pioneira na distribuição de combustíveis; a Rio Branco Empreendimentos, responsável por projetos que fomentam negócios e o desenvolvimento urbano, como strip malls, loteamentos e áreas comerciais; e o Memorial Rio Branco, acervo dedicado à preservação da história, com bombas e veículos antigos. O grupo possui 35 anos de trajetória e atuação nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país.