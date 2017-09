Grupo Galpão apresenta “Tio Vânia” no próximo sábado

Em comemoração aos seus 35 anos, o Grupo Galpão vai apresentar no próximo sábado (23), às 21h, no Teatro Municipal de Araxá, o espetáculo “Tio Vânia (aos que vierem depois de nós)”. Com o primoroso texto de Anton Tchékhov, direção de Yara de Novaes e iluminação de Pedro Pederneiras a peça faz parte do repertório de comemoração do Grupo e foi encenada pela primeira vez em 2011. Não perca!

Sinopse

Peça escrita em 1897 por Anton Tchékhov, “Tio Vânia” tem como tema central a perda inevitável das ilusões e a consequente necessidade do homem de se reinventar e de enfrentar o futuro. Vivendo numa propriedade rural, Vânia, o protagonista, descobre, com quase cinquenta anos, que até então desempenhou um papel secundário e irrelevante na vida. Essa constatação ocorre quando o Professor Serebriákov, viúvo de sua irmã, deixa a cidade para viver na fazenda com sua nova esposa, a jovem e atraente Helena. O novo morador, até então um mito, não só para Vânia, mas para toda a família, acaba revelando, com a proximidade, seu verdadeiro caráter: um homem arrogante e um intelectual medíocre.

A chegada do casal altera completamente a rotina da casa. Não só pela prepotência do Professor, mas também pela perturbadora presença de Helena, que incendeia a imaginação de Vânia e atrai irresistivelmente o Dr. Ástrov, um médico amigo da família, com ideias originais com relação ao futuro da terra, e objeto da paixão de Sônia, sobrinha de Vânia e filha de Serebriákov. Atormentada entre o desejo e o sentimento de culpa, Helena acaba seduzida por Ástrov sem, contudo, se permitir realizar sua paixão.

Obra prima da dramaturgia de todos os tempos, fonte inesgotável de remontagens e novas leituras, “Tio Vânia” privilegia, sobre uma paisagem de frustração e tédio, a investigação sobre a coragem e a esperança.

Ficha Técnica

Elenco

Antonio Edson / Tio Vânia

Arildo de Barros / Serebriákov

Eduardo Moreira / Ástrov

Fernanda Vianna / Helena

Paulo André / Teléguine

Teuda Bara /Maria

Atriz convidada: Mariana Lima Muniz / Sônia

Equipe de criação

Direção: Yara de Novaes

Texto: Anton Tchékhov

Tradução e adaptação: Grupo Galpão

Cenografia e Figurino: Márcio Medina

Iluminação: Pedro Pederneiras

Serviço

Gênero: Comédia Dramática

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Data: 23/09, sábado

Local: Teatro Municipal de Araxá

Entrada: Gratuita – os ingressos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo

Patrocinadores

Há 15 anos, o Grupo Galpão conta com o patrocínio da Petrobras, foram muitos espetáculos montados, temporadas nacionais, turnês por todas as regiões do Brasil e presença em festivais proporcionados por esta parceria. Em 2017, a Petrobras continua apostando no compromisso do Galpão: “reinventar a vida através da arte, possibilitando ao maior número de pessoas a vivência do teatro como alegria e transformação”. Em 2017, o Grupo Galpão também conta com o patrocínio da CBMM e Cemig – Minas Gerais, Governo de Todos, e com o apoio do Itaú por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.