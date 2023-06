Iniciado o recapeamento em frente ao Jardim Montreal; demanda sobre CEP será solucionada em julho

A Prefeitura de Araxá iniciou o projeto de recapeamento da antiga Rua do Matadouro, agora Rua João Pereira da Silva. O serviço, atende uma solicitação do vereador Raphael Rios.

A nova malha asfáltica contemplará todas as etapas para a instalação de um novo pavimento, que garantirá melhor fluxo da via, que conta agora com mais de 250 novos apartamentos, portanto um fluxo ainda maior que o comumente antes da entrega do empreendimento.

Outra demanda solucionada após a solicitação do vereador Raphael Rios, trata-se da atualização do nome da via de acesso ao prédio do Residencial Jardim Montreal.

Anteriormente chamada “Rua do Matadouro”, a via teve sua nomenclatura atualizada para Rua João Pereira da Silva. Atualização importante, especialmente para entrega de correspondências e encomendas para os moradores do residencial.