Intervenções são realizadas em área impactada pela obra do viaduto da rua Uberaba

A empresa Paineira, responsável pela construção do viaduto da rua Uberaba, realiza intervenções importantes na avenida João Paulo II, em área impactada com a obra que será inaugurada pela Prefeitura neste ano. O procedimento ocorre por causa dos serviços previstos como escavação profunda, concretagem, içamento (levantamento) de manilha e pavimentação.

As intervenções serão realizadas entre as ruas Modesto Cristino Filho e Marechal Deodoro. A partir desta terça-feira, 7, até o dia 17, a interdição parcial será na pista sentido Centro Administrativo em trecho devidamente bloqueado para passagem de veículos e atingirá o outro lado da via (sentido Rodoviária) entre os dias 20 e 31 deste mês.

O objetivo é preservar a segurança de pedestres e motoristas que passam diariamente nos trechos que serão interditados. O cronograma pode ser alterado, em caso de chuvas.