IPDSA já opera com 31 serviços digitais e avança na implantação dos 50 previstos

A modernização do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) já começou a funcionar na prática. Dos 50 serviços digitais previstos no projeto de transformação da autarquia, 31 já estão disponíveis para solicitação e acompanhamento totalmente online na nova plataforma eletrônica do município.

Após o lançamento oficial e a realização do treinamento aberto à comunidade, o sistema entrou em operação definitiva, permitindo que profissionais e cidadãos realizem protocolos, acompanhem processos e recebam informações em tempo real, sem necessidade de atendimento presencial.

Os serviços disponíveis abrangem as divisões de Urbanismo, Meio Ambiente, Fiscalização, Administração e Loteamentos, com previsão de ampliação gradual até a total implementação dos 50 serviços anunciados na primeira fase do projeto.

Com a implantação do sistema, procedimentos como emissão de alvarás de construção, licenças ambientais, denúncias, solicitações e trâmites internos passaram a ocorrer de forma digital, com mais transparência, rastreabilidade e controle.

Para o superintendente do IPDSA e secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Martins, os serviços do IPDSA em ambiente totalmente digital representam um marco histórico para o desenvolvimento do município.

“Estamos falando de mais agilidade, mais transparência e mais segurança jurídica. O cidadão não precisa mais enfrentar filas, papeladas ou deslocamentos desnecessários. Tudo é feito de forma online, com rastreabilidade, prazos claros e acesso à informação em tempo real”, explica.

Ele pontua que, para o poder público, a digitalização significa eficiência administrativa, padronização de procedimentos, redução de custos e melhor controle dos processos. Já para a população, significa respeito ao tempo do cidadão, previsibilidade e um atendimento mais justo e acessível. “Esse avanço não é apenas tecnológico, é institucional. Mostra que o município está preparado para crescer com planejamento, inovação e responsabilidade, sem perder a seriedade que sempre pautou o serviço público.”

Além dos serviços externos, o sistema também moderniza a tramitação interna da Prefeitura, fortalecendo a governança e a eficiência administrativa.

A plataforma pode ser acessada pelo endereço https://araxa.aprova.com.br, mediante cadastro gratuito.