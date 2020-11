IX Fliaraxá continua com atividades até o dia 8 de dezembro

O IX Fliaraxá teve sua programação virtual realizada on line de 28 de outubro e 1 de novembro de 2020. Agora, as atividades do festival continuam até 8 de dezembro e o público pode conferir diversas atividades de incentivo e promoção da leitura. Além da distribuição de coleções completas dos patronos desta edição, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, tem ainda o prêmio de redação, a doação da exposição Retratos do Aroeira, atividades inéditas com autores nas escolas de Araxá.

Fliaraxá nas escolas apresenta autores de 9 A 13 de Novembro

Como já é parte da tradição do Festival Literário de Araxá, alguns autores têm encontro marcado com alunos das escolas da cidade no pós-evento para falar sobre sua trajetória na literatura infantil, ler ou contar histórias escritas por eles e responder perguntas do público. Neste ano, o formato é virtual para continuar respeitando as regras de distanciamento social. Serão realizadas transmissões exclusivas para as escolas. Os escritores convidados a participar são: Caio Riter, dia 9 de novembro, falando com estudantes das escolas E.E. Vasco, E.E. Professor Luiz Antonio, E.E. Eduardo Montandom; Anna Claudia Ramos, dia 10 de novembro, conversando com alunas das escolas E.M. Manuela Lemos, E. M. Lélia Guimarães, E.E. Lia Salgado; Penélope Martins, dia 11 de novembro, falando com crianças dos colégios Amar é, São Domingos e Atena; Alex Gomes, dia 12 de novembro, conversando com estudantes do Sesc, do Colégio Gabarito e E.M. Professor Nelson; e Fê Liz, no dia 13 de novembro, falando com alunos do Colégio Dom Bosco, E.M. Alice Moura e E.M.Dona Gabriela.

Sobre os autores

Alexandre Castro Gomes é escritor carioca, com cerca de 20 livros publicados para crianças e adolescentes, com foco no humor, folclore e cultura popular. Tem obras traduzidas para diversos países. Mestrando em Literatura na UERJ. Ex-presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil (AEI-LIJ)

Anna Claudia Ramos é escritora carioca, com mais de 50 obras publicados para crianças, adolescentes e adultas. Professora e mediadora de leitura. Mestre em Literatura pela UFRJ. Vencedora de diversos prêmios.

Caio Riter é escritor e professor gaúcho, com dezenas de obras publicadas para o público infantil e juvenil. Vencedor de diversos prêmios como o FNLIJ, SM Barco a Vapor, Açorianos, White Ravens, entre outros. Doutor e pós-doutor em Literatura.

Fê Liz é escritora, artista visual e contadora de histórias. Nascida em Minas Gerais, mora atualmente em Barcelona. Escreveu cerca de 20 livros para crianças e jovens, e já participou de diversas edições do Fliaraxá.

Penélope Martins é escritora e contadora de histórias paulista. Publicou diversos livros infantis e juvenis. Vencedora do prêmio literário da Fundação Biblioteca Nacional. Formada também em Direito. Tem o blog Toda Hora tem histórias, especializado em literatura infantil.