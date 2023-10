Jogos de volta das oitavas de final do Ruralão prometem jogos acirrados no próximo domingo

Os jogos de volta das oitavas de final do Campeonato Ruralão prometem agitar os campos de Araxá e região neste domingo (22). A Fazenda Máfia é a equipe que leva a maior vantagem por ter conseguido um resultado elástico no jogo de ida. Já nos outros confrontos, as disputas prometem ser acirradas. De acordo com o regulamento da competição, em caso dois resultados iguais, o vencedor será decidido nos pênaltis.

Nos jogos de ida das oitavas de final, o Curva de Rio venceu a equipe do Aliança pelo placar de 3 a 0. E agora, o Curva de Rio pode empatar ou até perder por dois gols de diferença para se classificar. Na outra partida, o Pântano venceu o Santa Vitória pelo placar de 2 a 1. Devido à vitória, no jogo de volta, a equipe joga pelo empate para se classificar.

No confronto entre Gondins e Capela, as equipes empataram pelo placar de 1 a 1. Para avançar à próxima fase, uma simples vitória para uma das equipes é o suficiente. Já o Audax bateu a equipe do Amigos pelo placar de 1 a 0, e agora joga por um empate para avançar à próxima fase.

No outro jogo, o Ajesp venceu o Dona Adélia pelo placar de 2 a 1. A vantagem do empate é da equipe do Ajesp. Já no confronto entre São Pedro e Novo Horizonte, as equipes empataram em 1 a 1. Para avançar à próxima fase, uma vitória simples basta para qualquer uma das equipes.

Já o Santo Antônio venceu o Sítio Três Colinas pelo placar de 3 a 1. Com a vitória, a equipe pode perder por um gol de diferença que se classifica. E foi no campo da AEF o placar mais elástico da rodada. A Fazenda Máfia goleou o Boca Júnior pelo placar de 5 a 1, e agora pode até perder por até três gols de diferença.

Confira a tabela dos jogos de volta das oitavas de final do Ruralão



Arena do Cachorrão



8h30 – Audax x Amigos

10h30 – Ajesp x Chácara Dona Adélia

Cetap / Tapira



8h30 – Curva de Rio x Aliança

10h30 – Capela x Gondins

Campo Chácara Dona Adélia



8h30 – Santa Vitória x Pântano

10h30 – Santo Antônio x Sítio Três Colinas

Campo Délcio Campolina (AEF)



8h30 – Novo Horizonte x São Pedro

11h – Fazenda Máfia x Boca Júnior