Justiça Federal passa a ter unidade de atendimento em Araxá

Araxá conta agora com uma Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça Federal da 6ª Região. A implantação foi formalizada nesta quinta-feira (12), durante cerimônia de assinatura de acordos de cooperação técnica realizada na cidade de Ibiá. O encontro contou com a presença do prefeito Robson Magela e do controlador do município Bruno Almeida.

Com a nova estrutura, a população terá acesso mais próximo aos serviços da Justiça Federal, como orientações, atendimentos, encaminhamentos e audiências judiciais, inclusive de conciliação, evitando deslocamentos para outras cidades. A iniciativa busca ampliar o acesso à Justiça e tornar o atendimento mais ágil e acessível.

A unidade está instalada no terceiro andar do Fórum Tito Fulgêncio – Fórum de Araxá (TJMG). Para viabilizar a instalação da UAA, a Justiça Estadual cedeu três salas à Justiça Federal, onde serão realizados os atendimentos à população.

Para o funcionamento da unidade, a Prefeitura de Araxá fez a cessão de dois servidores concursados e dois estagiários do curso de Direito do Uniaraxá. Também foram cedidos equipamentos como impressora, maca, cadeira de rodas, leitor de raio-x, material de escritório e aparelho de aferir pressão.

O prefeito Robson Magela destacou a importância da iniciativa para o município.

“Essa parceria representa um avanço importante para Araxá. A instalação de uma unidade de atendimento da Justiça Federal na cidade vai facilitar o acesso da população aos serviços, especialmente para quem precisa realizar perícias médicas, que muitas vezes exigiam deslocamento para outras cidades. Com a unidade em Araxá, esses atendimentos ficarão mais próximos e ágeis para a população”, afirma.

O evento reuniu autoridades do sistema judiciário brasileiro, entre elas o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior; o corregedor-geral de Justiça do TJMG, desembargador Estevão Lucchesi de Carvalho; e o presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), desembargador federal Vallisney de Souza Oliveira.

Assinatura de ato normativo para modernização das Turmas Recursais

Durante a programação também foi realizada a cerimônia de assinatura do ato normativo de adesão das Turmas Recursais de Araxá e Patos de Minas à Central de Processos Eletrônicos – Turmas Recursais (CPE-TR).

O ato foi conduzido pelo presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior; pelo corregedor-geral de Justiça do TJMG, desembargador Estevão Lucchesi de Carvalho; e pelo diretor do Foro da Comarca de Ibiá, juiz de direito Gabriel Miranda Acchar.

A iniciativa representa mais um avanço na modernização do sistema judiciário, com a centralização e digitalização dos processos eletrônicos, garantindo maior agilidade e eficiência na tramitação das demandas judiciais.

Inauguração da unidade em Araxá

Ao fim da programação, foi realizada a inauguração da Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal em Araxá. A solenidade ocorreu na tarde desta quinta-feira (12) e contou com a presença do procurador do município, Jonathan Ferreira, e do controlador do município, Bruno Almeida.