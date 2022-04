Lei Calmon Barreto 2 vai destinar R$ 250.000,00 à classe artística de Araxá

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), como parte das ações emergenciais destinadas ao setor de cultura, abriu a seleção pública para premiar projetos culturais de artistas da cidade por meio da Lei Municipal Calmon Barreto 2. Nesta edição serão destinados R$ 250.000,00 para 70 propostas.

Serão dois editais em vigência, que já estão disponíveis no site da Fundação Cultural Calmon Barreto. O primeiro contemplará exclusivamente setor musical com 40 propostas premiadas em R$ 4.000,00 cada. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 4 e 13 de abril, das 8h às 17h.

Já o segundo edital é voltado para as artes integradas (exceto música), onde 30 projetos serão premiados com R$ 3.000,00 cada. As inscrições são entre os dias 13 e 20 de abril, no mesmo horário.

“Neste ano dividimos os editais em dois. Nos levantamentos realizados, percebemos que a maioria dos cadastros realizados na fundação são relacionados à música. Além disso, o edital separado apenas para os músicos também foi a forma de dar uma atenção especial a essa classe”, destaca a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa.

Em ambas as inscrições, o envelope deverá ser entregue lacrado e a documentação não será analisada ou conferida pelo agente recebedor. Outro ponto de atenção, é que o artista que deseja pleitear os recursos deve estar inscrito no Cadastro de Agente Cultural no segmento específico que deseja desenvolver os projetos, até na data de término das inscrições do edital requerido.

”É importante ler o edital com atenção e verificar quais são as normas e os documentos exigidos. O envelope passa por duas comissões de análise. A primeira é a de documentação, que se caso tiver alguma inconsistência, o projeto é eliminado na primeira etapa. A segunda comissão é a artística, que conta com um avaliador de uma Organização da Sociedade Civil (OSC), um membro do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) e pela Fundação Cultural Calmon Barreto”, explica Cynthia.

Para esclarecimento de dúvidas ou atualização de cadastros, o telefone para contato é o (34) 9.9313-0061.

Acesse os editais na íntegra.

– Premiação para o setor musical – https://bit.ly/3uTff2b

– Premiação para artes integradas, exceto música – https://bit.ly/36M0DKd