Mais de 200 pessoas visitaram a exposição de produtos confeccionados pelos recuperandos da Apac Araxá

O Museu Histórico de Araxá Dona Beja recebeu uma exposição com produtos confeccionados pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Araxá (Apac) entre 2 e 6 de novembro, promovida pelos alunos do 2° período do curso de Direito do Uniaraxá. Durante os cinco dias de mostra, 202 pessoas, entre turistas e araxaenses, passaram pelo museu.

O evento de encerramento foi realizado nesta segunda (6), com uma palestra aberta à comunidade. O momento contou com a participação de alunos do Colégio São Domingos, que estiveram presentes junto com os pais, e demais visitantes.

De acordo com a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Cynthia Verçosa, receber a exposição no museu reitera o compromisso da Administração Municipal com a causa social. “Trazer para dentro de um espaço cultural uma exposição de pessoas que estão em recuperação, exalta a dignidade humana e contribui para que o trabalho realizado por esses assistidos tenha mais visibilidade”, destaca.