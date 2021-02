Marina Machado inaugura selo na Editora Dialética com seu romance Young Adult

Depois do sucesso nas plataformas de auto publicação do Amazon e Wattpad, com milhares de leituras, o romance Young Adult “Quando você passar por mim”, ganha agora sua versão física, inaugurando selo na Editora Dialética. A pré-venda já está acontecendo e o lançamento oficial é dia 12 de fevereiro.

Quando Você Passar por Mim é um romance voltado para o público adolescente e teve milhares de leituras nas plataformas online. Lançado de forma independente em sua primeira versão, o livro agora inaugura o selo Dialética Literária e terá seu lançamento no dia 12 de fevereiro. Quem quiser garantir o seu na pré-venda, com preço especial, já pode clicar AQUI.

A autora, nascida em Araxá, Minas Gerais, é formada em Direito e começou a escrever como uma forma de terapia. Ela conta: “a minha intenção era escrever para mim, para eu me divertir, porém quando vi que o meu texto se tornou uma história com personagens críveis, decidi compartilhar a mensagem deles com outras pessoas”.

A ideia de escrever para o público jovem surgiu da predileção da autora pelos conflitos e as difíceis decisões dessa fase da vida: “surgiu da vontade de conversar com os jovens sobre essa fase que é cheia de descobertas, decisões difíceis e muitas mudanças: “quero dizer que eles não estão sozinhos. Também fui adolescente e sei que tudo passa. No final dá tudo certo”, afirma Marina.

Onde encontrar: www.editoradialetica.com

Preço de capa: R$39,90

Preço com desconto na pré-venda: R$37,80

Sinopse do livro

Melinda tem apenas 17 anos, mas sente-se mais do que preparada para enfrentar os perrengues mais difíceis do início da vida adulta. Seus objetivos são muito claros: fazer intercâmbio e conseguir uma bolsa em uma universidade estrangeira. Para juntar uma grana e atingir suas metas, ela passeia com alguns cachorros da vizinhança.

Como hobby, Melinda gosta de tirar fotografias de pessoas em momentos de distração, e ela não resiste em fotografar, da janela de seu quarto, seu vizinho recém-chegado, um rapaz conturbado e cheio de segredos que a amedrontam. E a atraem – e isso não estava nos planos!

Mas a foto, que deveria ficar no fundo da gaveta, acaba viralizando e indo parar no celular de todo mundo, deixando a vida de Melinda de pernas para o ar. Nesse romance sobre amadurecimento, Marina Machado apresenta uma divertida reflexão sobre as reviravoltas que a vida nos reserva, especialmente quando nossas maiores certezas se tornam dúvidas e o primeiro amor surge, tirando tudo do lugar.