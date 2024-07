Megaoperação da Polícia Civil combate crime organizado que atuava nas regiões do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro

A Polícia Civil realizou uma megaoperação visando o combate ao crime organizado nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, nesta terça-feira (9).

Foram cumpridos 22 mandados de prisão preventiva em Araxá, três em Uberlândia e um em Ibiá. Também foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, além de outras três prisões em flagrante, totalizando 20 indivíduos presos.

De acordo com o delegado Vinícius Ramalho Lima, as investigações da Megaoperação Avante identificaram a existência de células de uma organização criminosa que estava atuando em Araxá, Uberlândia e Ibiá, atribuída a tráfico de drogas em larga escalas e crimes patrimoniais. Além disso, o grupo identificado era responsável pela gestão de assuntos de interesse da organização criminosa, especialmente a cooptação de novos membros.

A operação policial contou com suporte aéreo do helicóptero “Carcará” da Polícia Civil de Minas Gerais e com a participação de 115 policiais civis, entre delegados, investigadores e escrivães, das cidades de Araxá, Uberaba, Nova Ponte, Santa Juliana, Conquista, Sacramento, Campos Altos, Ibiá e Uberlândia.