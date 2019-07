‘Minas ao Luar’ com Gabriel Sater e Vi-voz

O projeto do Sesc, Minas ao Luar, que valoriza a música brasileira e as culturas populares, chega à cidade no dia 13 de julho, com as apresentações do grupo local Vi-Voz e de Gabriel Sater e seu show Baile Indomável, com releituras de clássicos da música caipira, do rock rural, da MPB, do folk, do universo latino-americano, além de canções autorais. O evento será realizado, a partir das 19h30, na avenida Imbiara, em frente ao Estádio Municipal Fausto Alvim. A entrada é gratuita.

O Minas ao Luar em Araxá é uma realização do Sesc em Minas, em parceria com a TV Integração Triângulo Mineiro, o Sindicomércio Araxá, a Fundação Cultural Calmon Barreto e a Prefeitura local.

Sobre as atrações

Gabriel Sater

Intérprete com voz marcante, instrumentista e compositor versátil, arranjador, pesquisador musical e também ator, Gabriel Sater é filho do grande violeiro Almir Sater. Do pai, Gabriel herdou não só o sobrenome, mas o talento e carisma. Ao longo de sua trajetória, realizou diversos trabalhos musicais e parcerias em composições com importantes nomes da música brasileira, como Almir Sater, Renato Teixeira, Sérgio Reis, Fafá de Belém, Luiz Carlos Sá, Família Espíndola, Inezita Barroso, Tim Rescala, Paulo Simões, Gisele Sater, Tadeu Franco, Lucy Alves, Ney Matogrosso, Pena Branca, Rodrigo Sater, Neymar Dias, Zeca Baleiro, Paranga, Guilherme Rondon, Cristiano Kotlinski, Chico Lobo, Paulinho Pedra Azul, Pedro Altério e Bruno Piazza, Chico Lobo, Chico Teixeira, Lucina, Zé Geraldo, Andreas Kisser, João Ormond, Glaucia Nasser, Nô Stopa, Zezé di Camargo e Luciano e Paulinho Moska, entre muitos outros.

Em maio de 2002, fez sua estreia como artista solo, apresentando seu repertório autoral de canções e temas instrumentais, além de músicas regionais do Mato Grosso do Sul, todas com arranjos inéditos. Sua sonoridade é resultado de influências distintas e ao mesmo tempo, complementares, e vai do tradicional ao contemporâneo, passeando por estilos como pop, regional, sertanejo raiz e música latino-americana, com influências de MPB, folk, rock, blues e jazz.

Vi-Voz

O quarteto formado por Mazinho, João Cláudio, Zappulla e Sérgio Abreu, tem como influências musicais as raízes da música mineira. Com 35 anos de parceria, o Vi-Voz já venceu vários festivais de música. No repertório, o grupo apresenta canções de MPB4, 14 Bis, Boca Livre, Sá & Guarabyra, Almir Sater, Zé Ramalho, Clube da Esquina, além de Beatles, Simon & Garfunkel e muito mais.

Sobre o Minas ao Luar

O Minas ao Luar é um projeto do Sesc em Minas de valorização da música brasileira e das culturas populares tradicionais, por meio de apresentações artísticas gratuitas e de qualidade, para toda a família, promove o diálogo e intercambio com as manifestações culturais tradicionais locais e as leituras contemporâneas.

Desde a primeira edição, foram centenas de apresentações em mais de 200 municípios, dentro e fora de Minas Gerais, contabilizando um público superior a 2 milhões de espectadores. Todo esse sucesso já rendeu a produção de três discos – Minas ao Luar: Canções 1; Minas ao Luar: Canções 2 e Minas ao Luar: Canções 3 – e um livro, com letras e cifras para acompanhamento em violão, o Minas ao Luar: Canções. Além disso, o Sesc lançou, em dezembro de 2014, o primeiro DVD do projeto: Minas ao Luar: ao vivo no Sesc Palladium, que é distribuído, gratuitamente, nas apresentações, como acontece com os três discos e o livro produzidos anteriormente.

Serviço

Minas ao Luar em Araxá

Data: 13 de julho de 2019 (sábado)

Atrações: Grupo Vi-Voz e Gabriel Sater

Horário: a partir das 19h30

Local: av. Imbiara, em frente ao Estádio Municipal Fausto Alvim

Entrada gratuita