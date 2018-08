“Moana – O Musical” no Teatro Sesi

Estréia no próximo sábado (25), no Teatro Sesi, a peça “Moana – O Musical”. O público pode esperar um espetáculo leve, dinâmico e ágil além de muito divertido (com aproximadamente 1h de duração), para toda a família.

“​Moana – O Musical” ​é, mais do que uma história de princesa, uma história de uma menina guerreira que, por meio de um chamado do oceano, mergulha em si mesma para se descobrir mulher e guerreira.

O diretor, Rafael Ventura, trabalha com a desconstrução de alguns elementos como o personagem Tamatoa (na história, um caranguejo gigante) e o barco da Moana que se materializam de maneiras inusitadas no palco.

O espetáculo teve pré-estreia em Belo Horizonte, onde foi muito bem recebido. Apesar de ser um título da Disney e um espetáculo comercial, o diretor toma cuidado especial com os elementos artísticos, envolvimento e imersão dos atores, realizando uma preparação físico-mental intensa.

Sinopse

Embarque nesta aventura em alto mar! Moana não gosta de ser chamada de Princesa, diz apenas que ela é a” filha do chefe”, mas não foge da sua responsabilidade. Sua aldeia sofre uma terrível maldição que afeta diretamente o solo e o mar. escassos frutos e peixes a destemida filha do chefe resolve atravessar os recifes e salvar suas terras. E Moana é escolhida pelo mar para ir atrás do semi-deus Maui que roubou o coração da terra.

Serviço

Data: sábado, 25/08/2018

Horário: 16h

Local: Teatro do Sesi

Ingressos: antecipados na loja Paty Biju

Valor: R$20