Mosaic Fertilizantes investe R$ 4,5 milhões para prevenção do coronavírus nas localidades onde atua

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras de fosfatados e potássio combinados, está investindo R$ 4,5 milhões em ações preventivas e de combate à pandemia de COVID-19. Em parceria com os governos e autoridades locais, a empresa – via Instituto Mosaic – disponibilizará produtos de limpeza e higiene (álcool em gel, sabonetes e desinfetante), kits médicos com equipamentos de proteção para profissionais da saúde e testes para confirmação do vírus.

Além disso, cestas básicas serão doadas para famílias em situação de vulnerabilidade social e, considerando a diversidade de cenários nos municípios, pedidos e outras necessidades serão avaliados individualmente. Para ajudar a impulsionar o comércio local, que têm sido impactado neste cenário atual, os produtos estão sendo comprados de pequenos negócios nestas localidades.

“Antes de estruturar as ações, fizemos uma análise minuciosa sobre as principais necessidades de cada localidade onde a empresa está presente, analisando as demandas essenciais de agora e, também, estudando o que poderá tornar-se imprescindível daqui a algumas semanas no caso do cenário permanecer o mesmo. Dessa forma, acreditamos que a estratégia adotada realmente faça a diferença para milhares de pessoas de diversas cidades localizadas em nove estados brasileiros”, afirma Arthur Liacre, vice-presidente de Assuntos Corporativos & Sustentabilidade e Estratégia & Desenvolvimento de Negócios da Mosaic Fertilizantes e Presidente do Conselho do Instituto Mosaic.

Medidas preventivas

A empresa não tem medido esforços para preservar a saúde e segurança de seus funcionários enquanto continua firme em sua missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa.

Desde o começo de março, a Mosaic Fertilizantes segue um plano de contingência que prevê ações como o cancelamento de viagens internacionais, diminuição dos deslocamentos nacionais e participação de eventos, disponibilização de plantão médico para tirar eventuais dúvidas dentro da unidade e redução de pessoas nas localidades, priorizando o trabalho remoto para áreas administrativas, profissionais em grupos de risco, maiores de 60 anos e gestantes.

Nas unidades operacionais, há ainda outras precauções como o controle diário de temperatura dos profissionais (inclusive de terceiros), restrição de visitantes e fornecedores externos, aumento na frequência da limpeza de espaços coletivos e disponibilização de álcool em gel.

A empresa reforça que segue plenamente as orientações das autoridades sanitárias, bem como está em conformidade com as normas legais na prevenção ao contágio pelo COVID-19. Na qualidade de produtora de produtos essenciais à população, a empresa continua fazendo a sua parte para que não ocorra desabastecimento, já que é a maior produtora nacional do ácido fluossilícico – importante insumo para tratamento de água potável – e atua na produção e comercialização de nutrição animal e fertilizantes, identificada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Ministério de Minas e Energia como atividade essencial da cadeia de alimentos.

Sobre Mosaic Fertilizantes

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. No Brasil, por meio da Mosaic Fertilizantes, opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. Presente em dez estados brasileiros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br. Siga-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn.