Mutirão de castrações gratuitas começa nesta sexta-feira em Araxá com novo local de atendimento

A Prefeitura de Araxá realiza, a partir desta sexta-feira (13), mais uma etapa do mutirão CastraAção, com cerca de 450 castrações gratuitas de cães e gatos. A ação, que tem como objetivo fortalecer o controle reprodutivo dos animais e reduzir casos de abandono, será realizada das 8h às 16h, até domingo, no Salão Paroquial da Igreja Sagrada Família, localizado na Rua Argeu Alves da Costa, nº 10, no bairro Vila Silvéria.

Inicialmente, o mutirão seria realizado no galpão da Capela Mártir Filomena, mas o local foi alterado para oferecer um ponto mais central e de acesso mais fácil para a população, facilitando a chegada dos tutores que levarão os animais para os procedimentos.

A iniciativa conta com investimento de R$ 297 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Mário Heringer, em parceria com a vereadora Fernanda Castelha.

Os procedimentos serão realizados por meio do Castramóvel, unidade móvel equipada com estrutura veterinária completa. O veículo conta com espaço de atendimento, sala para pré e pós-operatório, área destinada às cirurgias e local de recuperação para os animais, além de equipe especializada responsável pelas castrações.

A realização das cirurgias seguirá a lista de cadastro previamente organizada, respeitando critérios estabelecidos em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público. A prioridade é para animais de rua e de canil, seguidos por animais da zona rural, animais de protetores e, posteriormente, pelos inscritos no cadastro reserva.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, é importante que pessoas que realizaram cadastro há mais tempo e ainda não foram chamadas procurem verificar a situação junto ao setor, especialmente em casos em que houve mudança de telefone ou atualização de dados, o que pode dificultar o contato da equipe.

Ela também explica que, nesta etapa do mutirão, será feita a identificação digital dos animais. Para isso, é necessário que o tutor tenha acesso à conta no Gov.br no momento do atendimento, já que o cadastro será feito na hora para a emissão da identidade do pet, garantindo que o animal já saia do procedimento devidamente registrado.

Cadastro

Quem ainda deseja se inscrever para as próximas etapas do programa deve procurar o Departamento de Vigilância Ambiental – Zoonoses, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 500, 3º andar, sala 303.

É necessário apresentar CPF, documento oficial com foto (RG ou CNH) e comprovante de renda de todos os membros da família, ou a ficha resumo do CadÚnico.

A ficha do CadÚnico pode ser obtida pelo aplicativo Meu CadÚnico ou impressa nos Núcleos de Convivência da Secretaria Municipal de Ação Social.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Vigilância Ambiental: (34) 3691-7120.