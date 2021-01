Novo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Araxá é definido

O novo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura de Araxá foi anunciado na tarde desta quarta-feira (6), durante coletiva de imprensa que anunciou o Plano Municipal de Vacinação contra a doença.



O comitê é responsável por deliberar as medidas de restrições de acordo com os indicadores de transmissão do coronavírus no município. Ao todo, são 14 pessoas entre secretários municipais, vereadores, médicos, presidentes de entidades e superintendentes de institutos.

O prefeito Robson Magela ressaltou a importância de uma equipe qualificada e coesa. “O comitê é composto por pessoas extremamente competentes, com amplo conhecimento e muita competência. Tenho certeza que farão um grande trabalho”, enfatizou Robson Magela.



A secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, destacou as projeções de controle da Covid-19 e o cenário que a cidade deve enfrentar em 2021. “O novo comitê assume junto ao lançamento do plano de imunização, com uma estrutura muito bem formatada, baseado na logística do Ministério da Saúde. E principalmente, teremos um controle muito minucioso da vigilância dos possíveis resultados adversos da vacina”, destacou Diane Dutra.



Atualmente, todos os dados do Boletim Epidemiológico e da pandemia são disponibilizados na Fanpage do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, nas redes sociais da prefeitura e imprensa. O novo formato do Boletim Epidemiológico propõe fácil entendimento dos dados e são divulgados diariamente, exceto finais de semana e feriados.



Novo Comitê de Enfrentamento à Covid-19



– Emílio Neumann – Presidente da Acia.

– Rodrigo Natal Rocha – Presidente do Sindicomércio de Araxá.

– Itamar Machado – Conselheiro da CDL.

– Rick Paranhos – Procurador-Geral do Município.

– Cristiane Gonçalves Pereira – Secretária Municipal de Ação Social.

– Zulma Moreira – Secretária Municipal de Educação.

– Major Eurípedes Lemos – Secretário Municipal de Segurança.

– Juliano César da Silva – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.

– Ney Dutra – Superintendente do IPDSA.

– Diane Dutra – Secretária Municipal de Saúde.

– Dra. Jaqueline Ribeiro Da Silva – Médica Infectologista.

– Dr. Carlos Heráclito Ramirez e Dolga – Médico Intensivista – Diretor Técnico da UPA.

– Dr. Alonso Garcia De Resende – Médico.

– Pastor Moacir Santos – Vereador.