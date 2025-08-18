Operação Lei e Ordem reforça segurança com fiscalizações no entorno da rodoviária de Araxá

A Prefeitura de Araxá, em parceria com o Poder Judiciário e com os órgãos de segurança pública – Polícia Civil e Polícia Militar –, participou, na última semana, da Operação Lei e Ordem, realizada nas imediações da rodoviária municipal. A ação teve como objetivo prevenir e reprimir crimes na região, atendendo a demandas de comerciantes, moradores e pessoas que passam pelo local.

Durante a operação, policiais civis e militares cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis localizados no entorno da rodoviária, especialmente em bares e hospedarias clandestinas. Não houve registro de prisões.

O delegado da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, Vinícius Ramalho, destaca que o entorno da rodoviária recebe pessoas de diversas regiões do país e, por isso, a operação intersetorial foi essencial para o cumprimento de mandados e para o apoio às ações de fiscalização do município.

“Muitos dos imóveis que visitamos funcionavam como hospedarias destinadas à moradia coletiva e não guardavam a mínima condição de subsistência para o ser humano. O objetivo foi de coibir o tráfico de drogas, que, infelizmente, está ligado a outras atividades como a prostituição, e apoiar o poder público municipal para que estabelecimentos irregulares sejam devidamente fiscalizados”, afirma.

A participação da Prefeitura envolveu a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Serviços Urbanos, a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, e a Secretaria de Assistência Social, com o Centro Pop, que realizou cinco acolhimentos voluntários durante a operação.

Além disso, estiveram presentes a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que disponibilizou vagas de emprego via Sine, o Conselho Tutelar, que verificou a situação de menores nos estabelecimentos, assim como o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) – que realizou seis notificações por ausência de alvará, com base no Artigo 330 e seguintes do Código de Posturas Municipal, concedendo prazo de 24 horas para regularização.

O vice-prefeito de Araxá, Bosco Júnior, reforça que a ação atende a solicitações da comunidade. “Estivemos presentes com várias secretarias e forças de segurança para coibir o vandalismo e o tráfico de drogas. Também encaminhamos pessoas em situação de vulnerabilidade para o albergue municipal. O objetivo foi de atender demandas de moradores e empresários que vivem ou trabalham no entorno da rodoviária”, ressalta.