Orquestra Filarmônica de Minas Gerais atrai mais de 2.000 pessoas em Araxá

O som e a sutileza da música clássica foram responsáveis por garantir uma grande presença de público no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), para apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na última quinta-feira (7). Mais de 2.000 pessoas acompanharam a passagem da Filarmônica por Araxá.

A orquestra trouxe para a cidade repertórios com a mistura de grandes clássicos da música de orquestra e obras do universo popular adaptadas para o estilo musical. O maestro José Soares destaca a receptividade do público de 1.500 pessoas presentes na apresentação principal.

“A música de orquestra é muito mais comum no dia a dia do que imaginamos. Quando as pessoas entram neste universo, elas se habituam. Geralmente escutamos uma música popular em um volume e ritmo específico. Mas a música clássica é diferente. Ela tem uma outra roupagem, nos permite escutar sons de diferentes intensidades e traz variações que quanto mais as pessoas vão conhecendo e descobrindo, mais elas se encantam”, avalia.

A professora Michele Matias compareceu ao concerto com o marido e os dois filhos, e fala como foi prestigiar o evento. “Quando soube que a Filarmônica estaria em Araxá, decidi que viria com toda a família. Eu amei cada detalhe do concerto”, diz.

Palestras e concerto didático

Em uma carga horária de 6 horas, dividida entre os dias 5 e 6 de setembro, musicistas da Filarmônica promoveram a 50 músicos de Araxá um intercâmbio cultural com quatro palestras, com temas voltados ao ensino da música, desde o estilo clássico ao erudito.

Já na tarde de quarta-feira (6), o Centro Cultural Uniaraxá recebeu um concerto didático exclusivamente voltado para 500 alunos do 1º ao 6° ano da cidade. Participaram estudantes da Escola Municipal de Aplicação, Cemei Balão Mágico, Escola Estadual Armando Santos e Escola Estadual Professor Luiz Antônio Corrêa de Oliveira (Polivalente).

Inspiração

A aluna Andressa Naiara dos Santos da Silva, de 8 anos, ressalta a experiência de ver uma apresentação de orquestra pela primeira vez. “Eu adorei ver a orquestra e quero muito estudar música. Gostei muito de ver vários instrumentos e conhecer o som de cada um”, conta.

A apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em Araxá teve a parceria da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto. O projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais e CBMM. A realização é do Instituto Cultural Filarmônica, Secretaria Estadual de Cultura e Turismo de MG, Governo de Minas Gerais, Ministério da Cultura e Governo Federal.