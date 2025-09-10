Orquestra Filarmônica de Patos de Minas realiza concerto gratuito em Araxá neste domingo

Araxá recebe neste domingo (14) mais um espetáculo gratuito de música clássica com a Orquestra Filarmônica de Patos de Minas, que se apresenta às 20h no Teatro Uniaraxá. A entrada é franca, por ordem de chegada.

O concerto marca o início de uma mini turnê da orquestra pelos meses de setembro e outubro, e contará com a regência do maestro Felipe Oliveira, além da participação dos irmãos e solistas Mateus Vieira (violino) e Tiago Vieira (viola), ambos músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB).

No programa da noite, duas obras-primas da música clássica: a Sinfonia Concertante, de Wolfgang Amadeus Mozart, e a Serenata para Cordas, de Piotr Ilitch Tchaikovsky.

Composta entre 1779 e 1780, a Sinfonia Concertante é um dos grandes exemplos do estilo clássico de Mozart, com passagens que combinam virtuosismo e lirismo. A peça será interpretada pelos irmãos Vieira, que têm se destacado nacionalmente por suas atuações como solistas e integrantes da OSB.

Na segunda parte do concerto, o público poderá apreciar a Serenata para Cordas, de Tchaikovsky, escrita em 1880. A obra, dividida em quatro movimentos (Pezzo in forma di Sonatina, Valse, Elegia e Finale), é considerada uma das composições mais famosas do período romântico, conhecida por sua riqueza harmônica e melodia envolvente.

O concerto é viabilizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio das empresas Lallemand, Panattos, Agroceres, Grupo Farroupilha, Terrena e Grupo Setta. Conta ainda com o apoio das Prefeituras de Araxá e de Patos de Minas e da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB).