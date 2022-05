Orquestra Ouro Preto e Fernanda Takai apresentam tributo a Tom Jobim em Araxá

Tom Jobim fala a língua universal da música. E, justamente por isso, suas composições se permitem conversar tanto no vocabulário erudito quanto no dialeto popular. Em torno desse espírito e para homenagear esse legado tão particular da Bossa Nova na história da música brasileira, a Orquestra Ouro Preto e Fernanda Takai se unem para apresentação única do concerto “O Tom da Takai”, com patrocínio da CBMM, em Araxá, no dia 5 de junho, às 17h, no Parque do Cristo, com entrada franca. A atração encerra as atividades do Festival FloRIR o Cerrado, que conta ainda com diversas atividades para todas as idades.

O maestro, compositor, cantor, pianista, violonista e arranjador carioca traduziu de forma primorosa as cores, as paisagens e os sentimentos do Brasil de seu tempo recebe nesse espetáculo uma homenagem à altura da grandiosidade de seus clássicos, que ganham novas luzes com a excelência da formação mineira unida à sofisticação e delicadeza da arte da cantora que há décadas emociona em sua carreira solo e na trajetória com a banda Pato Fu.

O concerto revive clássicos que fazem parte da memória da música popular brasileira, como “Chega de Saudade”, “Insensatez” e “Corcovado”, redescobre pérolas menos conhecidas do grande público, como “Aula de Matemática” e “Ah, Quem me Dera”, e louva encontros musicais de Tom Jobim com outros ícones do Brasil, como Vinicius de Moraes e Dolores Duran, e do mundo, como Frank Sinatra.

Com regência do maestro Rodrigo Toffolo, “O Tom da Takai” traz arranjos inéditos com a assinatura do compositor Arthur de Faria. Sucesso de público e crítica, o espetáculo fez sua estreia em 2019 em turnê por quatro cidades mineiras e voltou a ser apresentado de forma virtual durante o período da pandemia. Agora, neste retorno aos palcos, chega a Araxá para presentear o público com o universo infinito e particular de Tom Jobim.

“A música de Tom Jobim é parte essencial de nossa cultura. Por isso, preparamos um grande espetáculo, à altura da importância e do legado de nosso maestro soberano, com o toque mágico e ímpar da voz da Takai”, comenta Toffolo.

As palavras do regente ecoam na fala da cantora mineira, que promete uma apresentação em que a música de qualidade é garantida. “De beleza lírica por conta das lindas letras e musicalmente forte pela apresentação da orquestra, que sempre impacta positivamente a vida das pessoas”, sublinha Takai.

Sobre o Festival Florir o Cerrado

A CBMM escolheu o Dia do Meio Ambiente para presentear a comunidade de Araxá com muita diversão e entretenimento. O Festival FloRIR o Cerrado acontece no dia 5 de junho, das 9h às 18h30, no Parque do Cristo, com entrada franca e atrações para toda a família. A iniciativa é um convite à população araxaense para aderir a um movimento de cuidado e preservação do Cerrado.

Fernanda Cursino, da área de comunicação e marketing da CBMM, fala do compromisso da companhia com a comunidade local e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). “Queremos que o Festival FloRIR o Cerrado seja um novo marco cultural da cidade e entre para o calendário oficial de Araxá. Um evento aberto ao público e que tem, além das atrações culturais e artísticas, caráter educativo e um significado muito importante.”

Serviço:

Orquestra Ouro Preto e Fernanda Takai em “O Tom da Takai”

Data: 5 de junho, domingo

Horário: 17h

Local: Parque do Cristo – Araxá

Ingressos: Entrada Franca

Informações: www.orquestraouropreto.com.br