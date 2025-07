Polícia apreende grande quantidade de drogas no bairro Pão de Açúcar

Uma denúncia feita por um morador levou a Polícia Militar de Araxá a apreender uma grande quantidade de entorpecentes na tarde de quarta-feira (23), no bairro Pão de Açúcar. A ocorrência foi registrada por volta das 17h, na rua Maria Helena de Paula.

De acordo com a PM, um homem de 36 anos localizou uma sacola suspeita e acionou a polícia. No local, os militares encontraram 17 buchas de maconha, 17 papelotes de cocaína, cerca de 1 kg de crack (quantidade suficiente para fracionar aproximadamente 300 pedras), cerca de 3 kg de maconha, 260 gramas de cocaína do tipo “escama de peixe”, duas facas, uma balança de precisão e materiais utilizados para o embalo das drogas.

Durante a ocorrência, os policiais verificaram imagens de câmeras de segurança de um imóvel nas proximidades e constataram movimentações suspeitas. As diligências foram intensificadas, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.

O material apreendido foi encaminhado à delegacia, e os rastreamentos continuam com o objetivo de identificar e prender os envolvidos. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 181.