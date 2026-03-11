Polícia Militar prende suspeito por tráfico de drogas em Araxá após denúncia anônima

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na noite de segunda-feira (10), em Araxá, após receber uma denúncia anônima.

Segundo a PM, por volta das 18h, equipes policiais foram até o local indicado para verificar a informação de que estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes. Ao perceber a presença dos militares, o suspeito tentou fugir em direção a uma área de mata próxima, mas foi perseguido e capturado pelos policiais.

Durante as buscas no imóvel, os militares localizaram um tablete grande, dois tabletes médios e oito buchas de uma substância análoga à maconha. De acordo com a Polícia Militar, a quantidade apreendida poderia render cerca de 1.200 cigarros da droga.

Além do entorpecente, os policiais também encontraram uma balança de precisão e R$ 141 em dinheiro.

Ainda conforme a PM, o suspeito já possui diversos registros de denúncias relacionadas ao envolvimento com o tráfico de drogas.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.