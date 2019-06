Polícia Militar realiza a formatura da 33ª Turma do Proerd em Araxá

O Trigésimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar realizou ontem, 25 de junho de 2019, em Araxá, a solenidade de formatura da 33ª turma do Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD para alunos do quinto ano do ensino fundamental.

O evento aconteceu no Centro Cultural do SESC e contou com a presença de mais de 2000 pessoas entre formandos e seus familiares, educadores, policiais militares e diversas autoridades do município.

Foram 648 crianças das seguintes escolas: Colégio Atena, Colégio Dom Bosco, Colégio São Domingos, Colégio SESC, E.E. Coronel José Adolfo de Aguiar, E. E. Delfim Moreira, E.E. Doutor Eduardo Montandom, E.E. Lia Salgado, E.E. Luiza de Oliveira Faria, E.E. Padre João Botelho e E. E. Pio XII, das redes estadual e particular de Araxá.

As aulas ocorreram ao longo do primeiro semestre e tiveram o auxílio de uma cartilha padrão e de vídeos que incentivam as crianças a entenderem os benefícios à saúde sobre o não uso de drogas. Durante o evento foram procedidas as leituras das melhores redações, onde os alunos e diretoras das instituições ganhadoras receberam bicicletas, troféus e medalhas como premiação. As diretoras que estão se despedindo do cargo receberam uma linda homenagem da equipe do Proerd. Ao final, as crianças prestaram o compromisso aos pais, à escola e à sociedade de permanecerem longe das drogas e da violência.

O evento finalizou com o sentimento de missão cumprida no que se refere à educação sobre o tema abordado pelo PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. No segundo semestre o 37º BPM irá aplicar o PROERD em todas as escolas municipais do 5º Ano do ensino fundamental.