Policial Campeã Brasileira conquista o pódio entre as melhores atletas da América latina

A policial Rosi Carezzane mais uma se destacou em sua subdivisão da categoria bikini fitness inserida no fisiculturismo e levou a bandeira do Brasil para o pódio do palco do 43º Campeonato Sulamericano em Buenos Aires, conquistando o título de quarta melhor atleta da América Latina juntamente com as atuais campeãs de cada país, foram 11 atletas estrangeiras competindo na sua modalidade. Rosi é atual campeã brasileira e desde o início de 2017 se mantém nos pódios dos mais importantes campeonatos realizados no Brasil. É a primeira vez que a atleta viajou para fora do país, representando a nação juntamente com 70 atletas brasileiros, sendo também conquistado o troféu de 2º lugar por equipes dos países participantes.

O campeonato foi realizado no Centro de Eventos Costa Salgueiro, na área central da Recoleta, na Argentina e contou com a presença de vários atletas campeões dos países latinos que estavam em busca da classificação para o Mundial, Mrs. Olympia Amateur 2018 e Arnold Classic Ohio.

– Estou conquistando resultados expressivos devido ter me empenhado mais e o físico ter melhorado em questão de performance, conjunto e apresentação. Enfatizo que a minha ida só foi possível, graças a uma rifa patrocinadora que meus parceiros montaram e as pessoas que me seguem diariamente nas redes sociais, compraram as rifas a fim de me ajudar a ir representar o Brasil, pois infelizmente não tenho patrocínio para arcar com as despesas de competição. Se não fosse por isso possivelmente seria inviável competir, pois um atleta tem muitos gastos durante as competições; disse Rosi.

Os parceiros da atleta apoiaram com suplementação da distribuidora WW Sports com sede em São Paulo, fornecendo suplementos alimentares da marca Adaptogen Science e da Loja Victorys Suplementos, manipulados e vitaminas da Farmácia Nacional, consultoria com o treinador multi campeão Fábio Augusto Caverna de BH, pacote de estética do Studio Marcus Hohan, da empresa Não + Pêlo em Araxá e da profissional Yana Chaves, parcerias com a Mundo Fitness – Loja do esporte, Grupo Conélius para treinamento e a Assessoria Esportiva Moving, além da empresa de artigos e uniformes militares Citerol, situada em Belo Horizonte, que juntos somaram para ajudar a atleta nesta competição fora do país.

A militar coleciona vários títulos, troféus e medalhas, já foi campeã seis vezes no fisiculturismo pela IFBB Brasil e campeã absoluta (Overall) de sua modalidade, seu treinamento é constante nos horários de folga e descanso, pois a militar concilia sua profissão com sua rotina de atleta, Rosi está buscando novas parcerias e patrocinadores para 2018, pois devido a excelente campanha em 2017, tem vaga garantida nos próximos campeonatos que serão o Mrs. Olympia Amador na Colômbia, Arnold Classic Ohio nos EUA, Arnold Classic South América e Campeonato Brasileiro, todos com datas previstas para o 1º semestre do 2018.