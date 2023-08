Praça Arthur Bernardes recebe o Sarau Folclórico nesta quarta (30)

A Escola Municipal de Música “Maestro Elias Porfírio de Azevedo” promove o evento Sarau Folclórico nesta quarta-feira (30), no Coreto da Praça Arthur Bernardes. A programação é alusiva ao Dia do Folclore e começa às 19h, sendo gratuita à comunidade.

Entre as atrações estão apresentações de alunos e professores dos cursos livres e técnicos da Escola de Música; oficinas e brincadeiras folclóricas; exposição de tear e feira artesanal.

Em pontos estratégicos da praça serão instalados QR Codes, que levam a páginas com lendas e curiosidades folclóricas. Além disso, o evento ainda conta com food trucks e área kids.

De acordo com o coordenador musical Danilo Duarte, a intenção do evento é oportunizar que as novas gerações conheçam histórias e narrativas que atravessam o tempo. “Neste sarau celebramos as riquezas do nosso folclore, mergulhando nas tradições musicais, danças típicas e histórias que enriquecem a cultura. Vai ser uma noite mágica e memorável, onde nossos talentosos alunos e convidados apresentarão suas performances. É um evento para toda a família”, ressalta.

A realização do Sarau Folclórico é uma iniciativa da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) e conta com a parceria do Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação.

Programação

– Apresentação de alunos e professores dos cursos livres e técnico da Escola Municipal de Música;

– Oficinas de turbantes, boneca Abayomi e Saci;

– Apresentação dos grupos de Seresta, Flauteando e Chorando na Praça e dos alunos da Escola Municipal Benedito de Paula Filho;

– Brincantes para crianças, com o Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação;

– Exposição de tear e feira artesanal;

– QR Codes para consultas sobre informações folclóricas;

– Food trucks;

– Área kids.