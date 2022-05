Prefeitura cobra de construtora solução para estragos ocorridos na rua Brígido de Melo Filho

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana e a Falk Construtora (empresa licitada) realizaram uma visita técnica na rua Brígido de Melo Filho, no bairro Bom Jesus, nesta segunda-feira (16). No local, que foi totalmente revitalizado, foi identificado que ligações clandestinas em bueiros estão provocando problemas estruturais e avarias em algumas partes da via.

O secretário Ângelo França e o encarregado da Falk Construtora, Edmilson Pereira da Costa, relatam que já nesta terça-feira (17) o local vai passar por uma inspeção geral para solucionar o problema.

“Foram descobertos esgotos clandestinos na rua e será preciso investigar para corrigir o problema. A rua Brígido de Melo Filho não recebia um novo asfalto há cerca de 30 anos. A Secretaria de Obras cobrou e vai supervisionar todo o trabalho de inspeção e intervenções necessárias por parte da construtora para que o problema seja resolvido o mais rápido possível”, diz o secretário Ângelo França.

“Precisamos ver o que está acontecendo embaixo do asfalto. A rua, por ser antiga, possui bocas de lobo que não são mais usadas e agora, através desse trabalho haverá uma solução”, acrescenta Edmilson.