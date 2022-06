Prefeitura de Araxá apresenta projeto de Comunicação Pública em Fórum Comunitário

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Araxá apresentou, nesta quarta-feira (1º), o plano de investimentos com mídias executado durante o período de 2021 e projetos previstos para 2022, em Fórum Comunitário realizado pela Câmara Municipal.

O principal objetivo do encontro, proposto e presidido pelo vereador Dr. Zidane, foi demonstrar aos vereadores, imprensa e cidadãos os serviços prestados à comunidade através de publicidade, propaganda e comunicação, todo o processo de planejamento, critérios e valores investidos nos projetos, assim como os canais de veiculação utilizados para que as ações institucionais de todos os setores da Administração Municipal possam chegar até a população.

Todos os integrantes da Assessoria de Comunicação estiveram presentes e puderam esclarecer a importância da informação nos tempos atuais e a sua relevância na relação entre gestão e população.

No Fórum Comunitário também foram esclarecidos temas relevantes e praticados no cotidiano da Assessoria de Comunicação, como o Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a diferença entre o Marketing e Comunicação Pública e o Marketing e Comunicação Política e a missão da equipe em divulgar projetos educativos, informativos e de orientação social, através de canais que valorizem o cidadão.

Entre tantos resultados positivos, foram citadas campanhas contra a Covid-19, Ação Social, Saúde, Educação, Emprego e Renda, entre outros.

Para Dr. Zidane, os objetivos do Fórum Comunitário foram alcançados. “Os colegas vereadores tiveram a oportunidade de tirarem suas dúvidas e a comunidade saber um pouco mais do que é feito com o dinheiro que é pago pelos impostos. O sentimento é de dever cumprido e gratidão pela presença maciça da imprensa”, destaca o vereador.