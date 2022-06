Prefeitura de Araxá equipa unidades infantis de ensino com novo mobiliário

A Secretaria Municipal de Educação iniciou a distribuição de novos mobiliários para todas as unidades de ensino infantil que recebem crianças de 0 a 5 anos. São 2.990 equipamentos de alta qualidade, com investimento de mais de R$ 3,5 milhões em recursos próprios para creches e escolas infantis da zona urbana e rural.

O prefeito Robson Magela e a secretária Zulma Moreira conferiram o novo mobiliário durante visita ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Araci Pedrelina de Lima, no bairro Boa Vista, nesta terça-feira (28).

De acordo com Zulma, a aquisição do mobiliário foi definida no início do ano devido à necessidade e urgência de modernizar os espaços escolares. “A maioria dos móveis já existentes acabaram se desgastando com o tempo e com a limpeza e manutenção frequentes. A nossa previsão é entregar todo o mobiliário até a primeira quinzena de julho”, afirma.

São 35 conjuntos de merenda escolar (com 4 lugares cada), 255 conjuntos para professor (contendo mesa e cadeira) e 450 conjuntos trapézio (com 6 mesas infantis, totalizando 2.700 mesas e cadeiras infantis).

“A escola fica mais colorida, mais alegre e os professores acabam trabalhando melhor. Isso facilita o aprendizado em qualquer idade, a escola fica ainda mais acolhedora”, reitera Zulma.

O prefeito Robson Magela acrescenta a alegria de ver alunos e profissionais da Educação valorizados com a modernização das escolas. “Os novos móveis trazem mais conforto, segurança para as crianças e servidores, consequentemente, trazem confiança aos pais. A chegada desses móveis vai valorizar e mostrar ainda mais o amor e carinho da atual gestão com os pequenos e com a educação de Araxá”, conclui.