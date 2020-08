Prefeitura de Araxá exonera assessores presos pela Operação Malebolge

A Prefeitura de Araxá exonerou o casal Lucimary Ávila e Leovander Gomes de Ávila e também do ex-servidor Zeceli Campos Ribeiro dos cargos de Assessoria 1, conforme publicado no Diário Oficial do Município de Araxá (Doma) desta sexta-feira (17).

As exonerações tiveram efeito retroativo a 13 de agosto, data em que eles foram presos preventivamente pela Operação Malebolge, da Polícia Civil, por suposto esquema de desvio de cerca de R$ 5 milhões de contratos público firmados com uma empresa de transporte, a qual o casal de sócios Vitor Hugo Silva (primo de Lucimary) e Élida Cristina Pereira Silva também foram presos pela mesma operação.

O Doma também também publicou a exoneração do ex-secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha, que deixou o cargo por vontade própria após as investigações também apurarem suposto crime eleitoral ligada à pasta; a Polícia Civil havia pedido afastamento dos servidores presos e do ex-secretário. Moisés teve o celular e o computador de seu uso na secretaria apreendidos.

Até o momento o prefeito Aracely de Paula não se manifestou oficialmente sobre a operação da Polícia Civil.