Prefeitura de Araxá inaugura nova sede de creche no Pão de Açúcar 3

A Prefeitura de Araxá entregou a nova sede do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Professora Francisca Querina Martins de Oliveira para a comunidade do bairro Pão de Açúcar 3. A inauguração foi realizada durante a programação da 9º edição do projeto Prefeitura no Bairro, realizada neste sábado (25).

A nova sede, localizada na rua Neila Marques de Ávila, número 605, é uma reivindicação de vários anos e vai ampliar o atendimento para mais 80 crianças, passando de 120 para 200 vagas, com faixa etária entre 4 meses a 5 anos. O Cemei agora conta com um prédio mais moderno e arejado, grande área externa para a recreação, locais com acessibilidade e mobiliários novos.

São oito salas de aula com solários, sala de multimeios, cozinha, banheiros, fraldário, secretaria, diretoria, sala de professores e cuidadores, rouparia e lavanderia, despensa e iluminação de LED em um espaço de 2.100 m².

Mariana Magalhães Fortunato tem uma filha de 3 anos que estuda na creche e afirma que a reforma é a realização de um sonho. “A gente, como mãe, fica muito feliz e é um sentimento de gratidão. Essa reforma era uma demanda de vários anos da população, porque a antiga estrutura da creche era muito ruim, e agora estamos muito felizes com essa reforma”, ressalta.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, ressalta que o novo espaço fortalece a parceria entre escola e família. “Foi aproveitada uma área do Município para construir uma sede apropriada, o que é de extrema importância para a praticidade e até mesmo para a economia e segurança dos familiares. As crianças ficaram muito entusiasmadas, as famílias ficaram muito felizes e a sensação é de missão cumprida”, diz.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a nova sede do Cemei Francisca Querina possibilita uma educação de mais qualidade para a comunidade escolar e mais segurança para as famílias. “Entregar um espaço como este para tantas crianças era uma de nossas principais metas. A base para um futuro melhor, sem dúvidas, é a educação, em um espaço acolhedor que vai muito além de uma construção”, conclui.