Prefeitura de Araxá inicia a reforma da Unioeste

Mais investimentos para a saúde pública da cidade. A Prefeitura de Araxá iniciou a reforma da Unidade Básica de Saúde Oeste, a Unioeste, que atende os moradores dos bairros Boa Vista, São Domingos, Alvorada, São Geraldo, Guilhermina Vieira Chaer e região.

O projeto contempla a revisão e reforma da cobertura da unidade, ampliação de salas, instalações hidráulicas e elétricas, além do recondicionamento do sistema sanitário, novos revestimentos, pintura e implantação de sistema de combate a incêndio e pânico para oferecer mais conforto e segurança para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A previsão de conclusão é de seis meses.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, a reforma já prepara a Unioeste para receber diversos atendimentos emergenciais.

“Com a reforma da Unioeste teremos, imediatamente após a reinauguração, mais médicos de Saúde da Família para atendimentos à população de toda aquela região, a terceira mais populosa da cidade. Assim, vamos ampliar nossa rede de atendimento e melhorar a qualidade do serviço oferecido à nossa população”, diz.

O prefeito Robson Magela destaca os investimentos que a atual gestão vem realizando com a revitalização de Unidades de Saúde. “Já foram reformadas a Uninorte e Unileste, que se transformaram em Ambulatórios de Emergência (AMEs) 24 horas, a reforma da Unisse começou recentemente, e agora estamos partindo para a reforma da Unioeste. Além das melhorias da estrutura física, a gestão está proporcionando atendimento humanizado à nossa população”, reitera o prefeito.

Com a reforma, os atendimentos médicos clínico e obstétrico e a enfermagem estão funcionando provisoriamente na rua Engenheiro José Martins, nº 185, bairro Serra Morena.

A vacinação está sendo realizada na Unisa e o atendimento nutricional foi transferido temporariamente para a Unicentro.