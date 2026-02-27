Prefeitura de Araxá mobiliza Campanha Solidária de Doações para apoiar vítimas das fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá

A Prefeitura Municipal de Araxá mobiliza toda a população araxaense em solidariedade às famílias afetadas pelas chuvas intensas que vêm castigando a Zona da Mata mineira, especialmente os municípios de Juiz de Fora e Ubá. O município realiza uma Campanha de Doação de Alimentos e Roupas, com o objetivo de prestar apoio humanitário imediato às vítimas da tragédia. A ação tem início na segunda-feira (2) e termina na sexta-feira (6).

Desde a noite da última segunda-feira, 23 de fevereiro, fortes precipitações provocaram inundações, deslizamentos de terra e alagamentos de grande magnitude nessas cidades, conduzindo a uma crise humanitária de proporções significativas na região. Autoridades e equipes de resgate seguem trabalhando intensamente no terceiro dia de buscas por desaparecidos, em meio a um cenário de destruição e sofrimento.

De acordo com balanços oficiais das forças de segurança e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, já foram confirmadas 53 mortes causadas pelas fortes chuvas, sendo 47 em Juiz de Fora e 6 em Ubá. As equipes de resgate continuam empenhadas nas operações, com pelo menos 15 pessoas ainda desaparecidas, sendo 13 delas em Juiz de Fora e duas em Ubá.

A intensidade das chuvas superou, de forma histórica, os registros climatológicos para fevereiro, tornando este um dos episódios mais severos da série de eventos extremos que têm impactado a região. O transbordamento do Rio Paraibuna, em Juiz de Fora, e do Rio Ubá, em Ubá, agravou a situação urbana, deixando bairros ilhados e milhares de moradores desalojados. Áreas inteiras seguem sob alerta diante da possibilidade de novos episódios de chuvas fortes, ainda previstos pelos institutos meteorológicos.

Pontos de Arrecadação e Itens Necessários

As doações podem ser entregues nos seguintes pontos de arrecadação em Araxá:

Secretaria Municipal de Assistência Social

Avenida Getúlio Vargas, nº 205 – Centro

CRAS Abolição

R. Marcolino Coelho Borges, nº 390 – Abolição

Telefone: (34) 3668-0593

CRAS Bom Jesus

R. Jason Armando de Paula, nº 117 – Bom Jesus

Telefone: (34) 3668-0594

CRAS Centro

R. Dr. Garibaldi Cunha, nº 10 – Centro

Telefone: (34) 3668-0596

CRAS Pão de Açúcar

R. Eurindo Barbosa, nº 245 – Pão de Açúcar

Telefone: (34) 3668-0595

Núcleo de Convivência Boa Vista

R. Engenheiro José Martins, nº 185 – Serra Morena

Telefone: (34) 3668-0598

Núcleo de Convivência Santo Antônio

R. Luiz Dumont Fonseca, nº 215 – Santo Antônio

Telefone: (34) 3668-0597

* Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

ESF Abolição

R. José Pinto da Silva, nº 135 – Abolição

ESF Leblon

R. José Veríssimo Camelo, nº 131 – Leblon

ESF Ana Pinto

R. Sebastião Ferreira Pinto, nº 895 – Ana Pinto

ESF Urciano Lemos

Av. Washington Barcelos, nº 1300 – Urciano Lemos

ESF João Ribeiro

R. Paul Harris, nº 223 – João Ribeiro

ESF Santa Luzia

R. Laurindo Baleeiro, nº 340 – Santa Luzia

ESF Pão de Açúcar

R. Alyrio Teixeira, nº 280 – Pão de Açúcar

ESF Tiradentes

R. Anésia Montovani, nº 255 – Urciano

ESF São Pedro

R. Alexandre Gondim, nº 157 – São Pedro

ESF Vila Estância

R. João Pereira de Resende, nº 35 – Novo Santo Antônio

ESF Alvorada

R. Uberaba, nº 845 – Alvorada

ESF Jardim das Oliveiras

R. Cleide de Carvalho Batista, nº 385 – Jardim Natália

USF Max Neumann

R. Ubaldina Vieira Mendes, nº 65 – Max Neumann

Unicentro

Av. Damaso Drummond, nº 275 – Centro

Uninordeste

Av. Dr. Pedro de Paula Lemos, nº 1110 – Jardim Res. Bela Vista

Unioeste

Av. Profa. Auxiliadora Paiva, nº 255 – Serra Morena

Unisse

R. Doutor Edmar Cunha, nº 135 – Santa Terezinha



São solicitados os seguintes itens:

* Alimentos não perecíveis (arroz, feijão, macarrão, açúcar, café, enlatados etc.)

* Água mineral e bebidas hidratantes

* Produtos de higiene pessoal e de limpeza

* Roupas em bom estado de conservação (itens infantis, agasalhos, cobertores e calçados)

A Prefeitura reforça que as roupas devem estar higienizadas e acondicionadas, e que os alimentos devem estar dentro do prazo de validade. Todas as doações arrecadadas serão organizadas e distribuídas em parceria com a Defesa Civil Municipal, visando ao ágil encaminhamento às equipes responsáveis nos municípios afetados, de forma segura e transparente.