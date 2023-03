Prefeitura de Araxá promove ações estratégicas de mobilização contra a dengue

Conscientização e ação! A Vigilância em Saúde da Prefeitura de Araxá está realizando ações estratégicas de combate à dengue em diversos pontos da cidade durante este mês de março. Palestras, blitze educativas, mutirões e visitas em imóveis são algumas das atividades promovidas para conscientizar e alertar a população sobre a dengue e outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti.

A dengue não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta, dores no corpo, manchas vermelhas e pode até matar. Pessoas infectadas com o vírus pela segunda vez têm um risco significativamente maior que exigem cuidados hospitalares. O zikavírus e a febre chikungunya também são transmitidos pelo Aedes aegypti e completam a lista das doenças virais mais comuns em ambientes urbanos.

Até o momento são 400 notificações e 39 casos positivos de dengue em 2023. Em relação à febre chikungunya, foi registrado um caso positivo da doença. Não há nenhuma notificação de casos suspeitos do zikavírus até o momento.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, comenta que ações estratégicas, além das rotineiras que são realizadas nas escolas e principais pontos da cidade, irão mais uma vez mobilizar a população para combater a dengue em Araxá.

“Nosso principal objetivo é trabalhar em relação à sensibilização da comunidade para que possamos acabar com os focos da doença. Pedimos a todos que realizem a limpeza do seu quintal, cuide do espaço dos animais de estimação e das plantas e redobre a atenção no período chuvoso. Mesmo com todas as atividades realizadas pela prefeitura, é preciso que todos façam a sua parte”, diz.

Programação

– Quinta (09/03): Blitz Educativa na Av. Getúlio Vargas/ Av. Senador Montandon;

– Sexta (10/03): Blitz Educativa na região central da cidade;

– Sábado (11/03): Mutirão para a coleta de material inservível no Bairro Santa Rita;

– Segunda (13/03): Visita em residências com situação crítica e acúmulo de material;

– Terça (14/03): 9h – Palestra no Centro Municipal de Educação Infantil Cássio Barsante;

– Quarta (15/03): 8h30 – Palestra no Cemei Conceição Velasco;

– Quinta (16/03): Blitz Educativa em frente à Uninordeste, no bairro Pão de Açúcar;

– Sexta-feira (17/03): Blitz Educativa na região central da cidade;

– Sábado (18/03): Mutirão para a coleta de material inservível em região com maior número de notificações da doença;

– Segunda-feira (20/03): Visita em residências com situação crítica e acúmulo de material;

– Terça-feira (21/03): 15h – Palestra no Cemei Dalva Santos Zema;

– Quarta-feira (22/03): 8h30 – Palestra no Cemei de Fátima;

– Quinta-feira (23/03): Blitz Educativa em frente ao Uniaraxá;

– Sexta-feira (24/03): Blitz Educativa na região central da cidade;

– Sábado (25/03): Mutirão para a coleta de material inservível em região com maior número de notificações da doença;

– Segunda-feira (27/03): Visita em residências com situação crítica e acúmulo de material;

– Terça-feira (28/03): 9h – Palestra no Cemei Delica Pereira Vale;

– Quarta-feira (29/03): 8h – Palestra no Cemei Dona Petrosa;

– Quinta-feira (30/03): Blitz Educativa no Complexo Viário Oeste Max Neumann (viaduto Boa Vista);

– Sexta-feira (31/03): Blitz Educativa na região central da cidade.