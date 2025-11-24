Prefeitura de Araxá promove oficina para construção do Plano Municipal de Ação Climática

A Prefeitura de Araxá, por meio do IPDSA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realiza nesta terça-feira (25), às 15h, mais uma etapa de elaboração do Plano Municipal de Ações Climáticas (PLAC).

O PLAC vai definir medidas para reduzir emissões de gases de efeito estufa e preparar a cidade para eventos climáticos extremos, orientando políticas públicas em áreas como obras, mobilidade urbana, uso do solo, licenciamento e manejo de resíduos.

A oficina reúne equipes técnicas da Prefeitura, instituições parceiras e representantes da sociedade civil. Esta é a segunda reunião aberta à população e tem como foco apresentar dados climáticos do município e identificar ações prioritárias que integrarão o Plano.

O encontro será realizado na Sala de Metodologias Ativas (Bloco 4) do UNIARAXÁ.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Martins, reforça a importância do trabalho coletivo. “Araxá está se preparando para enfrentar os desafios climáticos com planejamento e responsabilidade. Construir esse diagnóstico de forma participativa é fundamental para garantir um futuro mais sustentável.”