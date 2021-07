Prefeitura de Araxá quer maior agilidade na vacinação contra Covid-19 por faixa etária

O prefeito Robson Magela cobrou maior agilidade na campanha de imunização contra Covid-19 em Araxá. O prefeito determinou a ampliação do número de equipes de vacinação a partir da próxima semana. Profissionais de saúde e estudantes de enfermagem serão selecionados e capacitados para participarem da campanha. O objetivo é avançar na imunização por faixa etária e concluir os grupos prioritários.

De acordo com o prefeito, a intenção é zerar o estoque de primeira dose já nos próximos dias. “Se municípios do porte de Araxá estão em um estágio mais avançado na campanha, é porque existe uma falha no planejamento. Já determinamos uma reorganização de todo o processo para identificar os erros e tornar a imunização mais ágil e organizada. Não há motivos para ter estocado vacina destinada à primeira dose enquanto tem uma cidade inteira à espera do imunizante”, afirma o prefeito.

A Secretaria Municipal de Saúde realizou o cronograma de vacinação até a próxima quarta-feira (5). Após a capacitação e qualificação das novas equipes, que começa a ser realizado no início da semana, o setor de Imunização divulgará o planejamento completo para aplicação de todas as doses recebidas pelo município. A expectativa é que mais de 6 mil pessoas recebam a primeira dose do imunizante contra Covid-19 até o fim da próxima semana.

O cronograma até quarta-feira (07) contempla pessoas a partir de 55 anos, gestantes (com e sem comorbidades), puérperas e lactantes (com até 6 meses e 29 dias pós-parto, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso e trabalhadores da indústria e construção civil (por idade). A aplicação da 2ª dose também prossegue.