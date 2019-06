Prefeitura é parceira de lançamento de livro da escritora Vilma Cunha

Aquarela de Aldravias é o novo trabalho da escritora Vilma Cunha, que será lançado no dia 13 de junho, às 19h30, na Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB). Esse evento recebe o apoio da Administração Municipal que acredita no potencial dos artistas araxaenses e sempre abre as portas da FCCB para valorizar e fortalecer a cultura local. Vilma promete surpreender o leitor com uma coletânea de Aldravias, uma nova forma poética que chama atenção pelo seu jeito minimalista de ser, com um máximo da poesia em um mínimo de palavras.

O livro contempla pinturas de aquarelas realizadas pelo artista plástico e arquiteto Elton Caetano, com objetivo de retratar o cotidiano do mineiro, seus costumes e suas paisagens. “O resultado me surpreendeu já que houve um casamento perfeito entre o texto e as aquarelas, então ficou tudo harmônico. Agora é entregar esse presente para o leitor”, afirma escritora.

Vilma Cunha foi a primeira mulher a ser presidente da Academia Araxaense de Letras (AAL). Possui vários livros publicados, prêmios, tradicional coluna em jornal e ativa presença nas redes sociais. A escritora tomou posse na Academia de Letras francesa, a Divine Academie Française des Artes Lettres et Culture e também integra a Sociedade Brasileira dos Poetas Adravianistas, um movimento literário que surgiu nos anos 90, em Mariana (MG) e se espalhou pelo mundo.

A obra também será lançada no Festival Literário de Araxá (Fliaraxá), entre os dias 19 e 23 deste mês, no Tauá Grande Hotel.