Prefeitura, Faemg e Sindicato dos Produtores discutem melhorias para a Zona Rural de Araxá e região

Melhorias para a Zona Rural de Araxá e região foi tema de um encontro promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais, nesta quinta-feira (1º). O evento contou com a participação do prefeito Robson Magela, do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), Antônio Pintagui de Salvo, do presidente do sindicato, Osmar Gonçalves, do secretário-executivo Marcelo Alves Ferreira, e produtores rurais.

Durante o encontro, o presidente da Faemg reafirmou a importância de estreitar o relacionamento da Administração Municipal com o Sindicato Rural. “Foi muito bom o encontro. O prefeito Robson Magela demonstrou conhecimento da causa e os produtores, tendo essa linha de acesso franca, podem continuar produzindo e trazendo dinheiro para toda a região”, explica.

O prefeito Robson Magela avalia a reunião como extremamente positiva para reforçar as demandas da Zona Rural de Araxá e região. “A parceria do Município com os produtores é fundamental para que as demandas sejam atendidas. A reconstrução das estradas rurais é uma das principais delas, e nós já estamos conseguindo atender”, destaca o prefeito.