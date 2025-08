Prefeitura lança canal digital com assistente virtual para aproximar o cidadão dos serviços públicos

A Prefeitura de Araxá dá mais um passo importante em direção à inovação e à transparência com o lançamento oficial do “Achei Araxá”, um canal digital exclusivo que reúne, em um só lugar, informações completas sobre os principais serviços públicos municipais. A novidade chega acompanhada de uma aliada especial: a Sol, assistente virtual da Prefeitura, desenvolvida para facilitar a vida da população e tornar o atendimento público mais acessível, ágil e humanizado.

Com visual moderno, linguagem simpática e tecnologia intuitiva, o Achei Araxá é uma plataforma pensada para todos os públicos. O objetivo é aproximar ainda mais o cidadão da administração pública, garantindo acesso rápido, gratuito e direto às informações que fazem diferença no dia a dia das pessoas.

“Esse novo canal é mais uma demonstração de respeito com a população. O projeto Achei Araxá é apenas o início da modernização da comunicação pública do Município, que precisa se aperfeiçoar diariamente para estar presente onde o cidadão está. E hoje isso passa por oferecer serviços digitais com clareza, acolhimento e eficiência. A assistente virtual “Sol” representa essa nova fase: de conexão real com quem mais precisa dos serviços públicos”, destaca o superintendente de Comunicação, Saulo Aguiar.

Sol, a assistente virtual da Prefeitura de Araxá

A assistente virtual Sol estará ativa em diversos canais oficiais da Prefeitura, como o site institucional, o WhatsApp e as redes sociais. A personagem digital auxilia o usuário com localização de serviços, horários de atendimento, orientações sobre funcionamento das secretarias. Seu nome e visual remetem à luz, à energia, à proximidade e remete ao significado do nome do Município: Araxá, cidade onde primeiro se avista o sol.

Além disso, o Achei Araxá disponibiliza acesso direto ao Guia de Serviços Públicos, um documento completo que reúne mais de 200 atendimentos categorizados por área (educação, saúde, assistência social, obras, cultura, meio ambiente, esportes, segurança, entre outros), com endereços, e-mails, telefones e horários de funcionamento de cada órgão. O guia também responde às dúvidas mais comuns da população e orienta sobre os canais digitais da Prefeitura, como a Ouvidoria e o Portal da Transparência.

“A Sol e o Achei Araxá caminham juntos com o nosso compromisso de fazer uma gestão cada vez mais próxima das pessoas. São ferramentas que não substituem o atendimento humano, mas o fortalecem, oferecendo agilidade, clareza e respeito ao tempo do cidadão”, afirma Saulo Aguiar.

O acesso à plataforma pode ser feito pelo endereço eletrônico www.achei.araxa.mg.gov.br. O serviço é gratuito, responsivo para celulares e atualizado constantemente para garantir que o cidadão tenha em mãos informações seguras e confiáveis.