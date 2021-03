Prefeitura lança site para pré-cadastro de vacinação contra a Covid-19

Para facilitar a divulgação da campanha de imunização contra a Covid-19 e dar mais transparência à população em relação ao processo de aplicação das vacinas, a Prefeitura de Araxá lançou o site Araxá Vacina – www.araxavacina.com.br.

A plataforma tem como objetivo promover um controle maior em relação a quantidade de pessoas existentes em cada grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde, além de evitar filas nas Unidades de Saúde.

O pré-cadastro não é um agendamento, mas visa garantir um atendimento mais rápido nos locais de aplicação, visto que, feito esse pré-cadastro, é gerado um comprovante que deve ser apresentado junto aos documentos pessoais no dia da vacinação.

A plataforma contém dados como a quantidade de doses distribuídas, as faixas etárias beneficiadas, o cronograma de vacinação, locais para aplicação, perguntas e respostas, além de notícias e vídeos relacionados à Covid-19 no município.

“Esta é uma ferramenta que irá trazer mais transparência aos dados da vacinação. Agora as pessoas conseguem acompanhar qual grupo já foi vacinado, a data, quais são os locais para aplicação e principalmente realizar o pré-cadastro, de acordo com a etapa que será atendida naquele período. Isso nos auxilia também a ter uma estimativa e controle da quantidade de pessoas que serão imunizadas e planejar melhor a faixa etária contemplada”, destaca a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra.

A inscrição não é obrigatória. Quem não tiver acesso à internet ou não conseguir realizar o pré-cadastro, poderá se vacinar normalmente, de acordo com o cronograma. Basta comparecer à Unidade de Saúde com a cópia da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).