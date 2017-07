Prefeitura reduz em 100% pontos de iluminação pública apagados

Projetos restabelecem serviços em menos de 72 horas.

Assegurar a totalidade na iluminação pública é um compromisso que a Prefeitura cumpre com excelência desde que assumiu o serviço em Araxá, em 2015 – conforme exigência constitucional e deliberação normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em janeiro do ano referido, eram cerca de 1.500 pontos de iluminação pública apagados. O trabalho da administração pública garantiu, Em janeiro do ano referido, eram cerca de 1.500 pontos de iluminação pública apagados. O trabalho da administração pública garantiu, em 120 dias, o funcionamento de 100% dos pontos de iluminação. o funcionamento de 100% dos pontos de iluminação. Desde então, a Prefeitura manteve zerado o déficit de iluminação pública. Também foram restabelecidos e instalados mais de 150 novos pontos de iluminação.

O programa de manutenção, expansão e melhoria no sistema de iluminação pública é realizado pela secretaria municipal de Serviços Urbanos em conjunto com empresa vencedora de licitação. O secretário, Marco Antônio Rios, destaca que são três frentes de atuação para solucionar eventuais problemas em curto prazo. “A partir do momento da notificação, seja no telefone 0800 da empresa, notificação à Prefeitura ou registro feito em uma ronda preventiva, esse ponto de iluminação que está apagado é corrigido em menos de 72 horas”, explica o secretário.

A elaboração de novos projetos para a contínua e permanente eficácia do serviço também é uma das preocupações. “Há outros pontos de iluminação pública que estão sendo restabelecidos através de projetos que devem ser aprovados primeiramente na Cemig, para depois o município autorizar a obra e aguarda a ligação por parte da Cemig. Além desse programa de instalação, há também a melhoria do sistema com a substituição das lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio por lâmpadas de LED, que imprimem uma melhoria na qualidade do sistema de iluminação e uma economia para o município”, concluiu o secretário.

Serviço

Moradores que necessitarem da manutenção do serviço de iluminação pública podem entrar em contato com a empresa que atende o município. O telefone é 0800 031 15 14.