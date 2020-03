Prefeitura vai restaurar a Igreja São Sebastião, monumento histórico e tradicional de Araxá

Com recursos próprios a Administração Municipal vai restaurar a Igreja São Sebastião, um dos monumentos religiosos mais tradicionais da cidade. O prefeito Aracely, fez o comunicado, ao lado da presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Régia Côrtes; da secretária de Governo, Lucimary Ávila e demais secretários, assessores e vereadores. O pároco da Igreja, Padre Elcimar Benedito da Silva, recebeu a notícia acompanhado de paroquianos. O projeto orçado em R$ 1.415.357,47; será licitado na modalidade Tomada de preço, no dia 3 de abril.

“Não pudemos realizar a restauração utilizando a Lei Rouanet, mas atendendo o desejo da população de Araxá é com muita satisfação que daremos essa ação para enriquecer e perpetuar a igreja como marco da fé e de união da nossa população”, ressaltou Aracely.

Régia informou que as a restauração será feita de acordo com o projeto aprovado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA). O prédio da Igreja São Sebastião receberá reforma geral do piso e telhado, tratamentos imunizantes, instalação elétrica incluindo luminotécnica e sonorização, acompanhado dos projetos de prevenção e combate de incêndio e pane, de instalação telefônica e de informática, de proteção de descarga atmosférica e projeto paisagístico da praça.

Padre Elcimar destaca que a comunidade recebeu a notícia de braços abertos e agradeceu à Prefeitura pela iniciativa. “Recebemos a notícia com grande alegria, com gratidão à Deus e a todos aqueles que se empenharam para que esse Projeto pudesse estar disponível agora para execução das obras”.