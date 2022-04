Projeto Espaço Aberto promove apresentações musicais ao ar livre na Praça Arthur Bernardes

Promover a cultura e estimular os alunos a mostrar o que aprenderam em sala de aula. É com esse objetivo que o projeto Espaço Aberto, da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, leva apresentações musicais ao ar livre de forma gratuita à população.

O evento acontece no Coreto da Praça Arthur Bernardes, a partir das 19h, uma vez por mês. Durante o momento, são apresentadas músicas instrumentais e cantadas de vários estilos, com a participação de alunos e professores.

“Antes a atividade só acontecia no espaço interno da escola. Com a possibilidade da reabertura do coreto, hoje temos como fazer o evento ao ar livre. São apresentações de todos os níveis de ensino, desde os estudantes iniciantes aos avançados. Mesmo que eles não tenham pretensão artística profissional, essa é a forma dos alunos se expressarem enquanto músicos”, conta a diretora da Escola Municipal de Música, Márcia Balieiro.

Ela acrescenta que a apresentação promove a interação com a sociedade, além de ser um mecanismo que dá visibilidade ao trabalho desenvolvido pela escola.

“O ser humano tem sede de cultura. E a pandemia fez a gente perceber que precisamos de momentos assim para aliviar todo o estresse, o cansaço e promover o contentamento em ouvir música. É uma troca. Do mesmo jeito que é uma possibilidade da escola se apresentar, é um jeito também da sociedade reconhecer o papel da instituição, que é gratuita e de livre acesso a todo o cidadão araxaense”, complementa.

A próxima edição do Espaço Aberto acontece no dia 19 de abril. Siga as redes sociais da Fundação Cultural Calmon Barreto e fique por dentro dos eventos culturais da cidade.