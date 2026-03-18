Projeto gratuito em Araxá abre inscrições para prática esportiva de jovens com deficiência

Estão abertas as inscrições para o Projeto Cidade Inclusiva, que oferece prática esportiva gratuita para jovens com deficiência em Araxá. A iniciativa é voltada para jovens de 12 a 24 anos e tem como objetivo promover inclusão, desenvolvimento e qualidade de vida por meio do esporte.

O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria de Esportes, que realiza a cessão do espaço para as atividades, que serão desenvolvidas na Praça da Juventude, com previsão de início no mês de abril.

A proposta é atender jovens com todos os tipos de deficiência, iniciando com uma avaliação individual a partir da análise do laudo médico, realizada por fisioterapeutas. Com base nesse diagnóstico, os participantes são direcionados para práticas esportivas adaptadas ao seu perfil funcional, respeitando as necessidades e potencialidades de cada um.

O Projeto Cidade Inclusiva tem como foco a iniciação paradesportiva, estimulando não apenas o desenvolvimento físico, mas também aspectos sociais, emocionais e a autonomia dos participantes. Além da prática esportiva, a iniciativa promove a convivência, inclusão e novas oportunidades para os jovens.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link: https://tinyurl.com/3uyz5mnn

O Projeto Cidade Inclusiva – Núcleo Araxá é desenvolvido pela Associação Mineira de Paradesporto (AM Paradesporto), viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e conta com o patrocínio da CBMM para execução.