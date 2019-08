Reunião do CMDCA trata sobre período de campanha eleitoral para eleição do Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá (CMDCA) promoveu reunião para tratar do período de campanha eleitoral do processo unificado de escolha dos novos membros do Conselho Tutelar, mandato 2020-2023. A reunião contou com a participação da Prefeitura Municipal, representada pelas Secretarias de Ação e Promoção Social, Saúde e Educação e a promotora da infância e adolescência, Dra. Mara Lúcia Silva Dourado, que representou o Poder Judiciário.

O período de campanha eleitoral será aberto a partir do dia 9 de agosto e terminará em 5 de outubro, um dia antes marcado para votação de 8h às 17h, no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), único colégio eleitoral para o pleito. São 14 candidatos para cinco novas vagas que serão empossados no dia 10 de janeiro de 2020, primeiro dia do mandato, sendo que os demais ficarão na suplência.

A apresentação das regras do período de campanha eleitoral foram feitas pela presidente do CMDCA, Cristiane Gonçalves. Todo o processo eleitoral – do edital abrindo para as inscrições até a última etapa que é a votação dos novos membros –, foi fiscalizado pelo Ministério Público. De acordo com a promotora, Dra. Mara Lúcia, o processo transcorreu com naturalidade e dentro da lei. “O CMDCA foi sério, atuante e responsável, cumpriu bem o seu papel. Queremos uma festa da democracia no dia da votação. Só assim poderemos escolher bem os conselheiros tutelares para contribuir com a rede de proteção da infância e juventude”. Mais informações sobre o processo eleitoral, no link: http://araxa.mg.gov.br/seletivo/categoria/4/processo-de-escolha-do-conselho-tutelar.