Robson Magela Realiza Gabinete Itinerante no Setor Norte

O vereador Robson Magela (PRB) esteve ouvindo a população nos bairros de Araxá em seu Gabinete Itinerante. O Setor Norte recebeu o vereador e sua equipe no sábado, 27 de maio. O Gabinete Itinerante foi instalado no início da avenida Sebastião Ferreira Pinto, no bairro Ana Pinto de Almeida. Robson ouviu atentamente as reivindicações dos moradores dos bairros da região.

Moradores dos bairros Ana Pinto de Almeida, Salomão Drummond, Bom Jesus, Santa Maria, Tiradentes e Urciano Lemos estiveram no Gabinete Itinerante conversando com Robson. Todas as reivindicações foram devidamente registradas pelo vereador para que possam ser apresentadas ao Poder Executivo, por meio de indicações, quando ele usar a tribuna na reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 6 de junho.

“As pessoas estão entendendo o objetivo do nosso Gabinete Itinerante e nos procuram para que que possamos dar voz às suas reivindicações. O povo quer ser ouvido para contar os seus problemas e o papel do vereador, que foi eleito para representá-lo, é fazer com que a Prefeitura tenha conhecimento destas demandas para que sejam tomadas as providências necessárias na busca de soluções”, destacou Robson.