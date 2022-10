Ruralão define os semifinalistas

Quatro movimentados jogos definiram, neste domingo (16), os classificados para a semifinal do Campeonato Ruralão 2022. Garantiram as vagas as equipes do Chácara Dona Adélia, Ajesp, Fazenda Estiva e Sítio Três Colinas.

No Estádio Municipal Fausto Alvim, após o empate por 0 a 0 no primeiro jogo, o Sítio Três Colinas venceu o Capela pelo placar de 1 a 0 e garantiu a classificação. Em seguida, a Fazenda Estiva voltou a vencer o Santa Vitória por 3 a 0, mesmo resultado do jogo de ida, e garantiu com folga a vaga na próxima fase.

No campo Délcio Campolina (AEF), o Ajesp levou a melhor para cima do Curva de Rio, que entrou com a vantagem após vitória por 3 a 2 no primeiro jogo, e desta vez carimbou o passaporte vencendo por 2 a 0.

Após o resultado positivo na primeira partida, vencendo por 2 a 0, a equipe Chácara Dona Adélia novamente triunfou sobre a Fazenda Campos, com o placar de 3 a 1, e também se garantiu na semifinal.

Resultados jogos de volta das quartas de final



Estádio Municipal Fausto Alvim



– Capela 0 x 1 Sítio Três Colinas

– Fazenda Estiva 3 x 0 Santa Vitória

Délcio Campolina (AEF)



– Curva de Rio 0 x 2 Ajesp

– Chácara Dona Adélia 3 x 1 Fazenda Campos

Confrontos da semifinal



– Chácara Dona Adélia x Ajesp

– Fazenda Estiva x Sítio Três Colinas