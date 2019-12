Sandra de Sá será uma das atrações da Maratona Cultural do FestNatal Araxá

A organização do FestNatal Araxá confirmou nesta quinta-feira (19) a presença de Sandra de Sá como uma das atrações da Maratona Cultural que encerra a edição 2019 do festival. A cantora comanda a festa na segunda-feira (23).



Dona de um repertório eclético, que mistura músicas animadas e baladas românticas, Sandra promete um show inesquecível, com muitos dos grandes sucessos da carreira como “Olhos Coloridos”, “Soul De Verão”, “Bye Bye Tristeza”, “Solidão” e muito mais.



A maratona é uma das novidades da edição deste ano. Realizada entre os dias 21 e 23 de dezembro, a ação prevê uma grade de shows maior, com a apresentação de dezenas de atrações.



Feriado é no FestNatal



É feriado! Nesta quinta-feira (19) Araxá comemora154 anos de emancipação política e o FestNatal Araxá programou alguns presentes para a cidade. “No aniversário da nossa querida cidade queremos que a população venha comemorar conosco. Preparamos uma grade que mistura espetáculos locais e nacionais e que, com certeza, vai agradar a todos”, diz Régia Côrtes, presidente da Fundação Acia.



O principal destaque da noite é a presença do grupo Gaitas de Minas. O projeto foi criado pelos gaitistas mineiros Bruno Castro e Eduardo Sanna, inspirados inicialmente pelo encontro do renomado gaitista americano Mark Hummel na Califórnia, onde diversos gaitistas de renome se alternam num show mais voltado para a linguagem Blues.



“O Gaitas de Minas também valoriza e prestigia o Blues em suas apresentações, mas amplia seu conceito no sentido de prestigiar diversos outros estilos musicais executados por gaitistas especialistas nas mais diversas linguagens musicais, como rock, jazz, irlandesa/celta, chorinho, forró, etc..”, diz o produtor e gaitista Eduardo Sann.



Nesta edição, além de Eduardo, dois gaitistas (Renan Amadei e Edson Louback) participam do espetáculo. A banda base será um quarteto formado por Piero Grandi (Rio de Janeiro), Rafael Canielo (BH), Rafael Negromonte (BH) e Guilherme Borges (BH).



A apresentação está prevista para começar às 21h40. À tarde (a partir de 15h), o grupo oferecerá uma oficina gratuita aos interessados. “Na oficina além de abordar assuntos de gaita e princípios de improvisação na música é abordado o tema ‘empreender com música no Brasil’. Isso torna a oficina útil para qualquer tipo de público e não apenas para amantes da gaita”, ressalta Eduardo.



A quarta-feira



Muita gente aproveitou a véspera do feriado no Expominas. A noite foi movimentada para o Papai Noel que recebeu centenas de crianças na sua praça. Entre as apresentações, um dos destaques foi a Parada de Natal da Corte de Papai Noel. O cortejo natalino que mistura personagens e uma banda encantou os presentes. “Lindo, adorei os personagens e as músicas. Chegaram, brincaram com meu filho, dá vontade de ir acompanhando”, diz a empresária Marli Ferreira.



A noite foi encerrada com o grupo Six Rockstring, um sexteto de cordas que trouxe o rock de todas as épocas com grandes sucessos de bandas como Beatles, AC/DC, Led Zeppelin, Rolling Stones e Coldplay.



Todas as atividades do FestNatal Araxá são gratuitas e abertas ao público. O evento é uma promoção da Fundação Cultural ACIA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Governo Federal, com o patrocínio máster CBMM, patrocínio de Zema, Bem Brasil, Mart Minas, Rio Branco Combustíveis, Codemig e Governo de Minas; com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, ACIA e TV Integração.



Serviço:

FestNatal 2019

Data: de 1º a 23/12

Local: Praça Governador Valadares + Expominas + atividades itinerantes