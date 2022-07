Saulo Laranjeira e Nilton Pinto e Tom Carvalho marcam o segundo dia do Festival Minas e Gerais

Qual a beleza do povo mineiro? No Festival Minas e Gerais você vai poder enxergar com seus próprios olhos como é linda a cultura mineira! Desde a Folia de Reis, o Congado, as Quadrilhas, até os tempos mais contemporâneos, aqui o que não falta são cores e tradições!

Na sexta-feira, dia 08, grandes artistas passarão pelo palco Miltons: o embaixador da cultura mineira, Saulo Laranjeira faz às 20h sua apresentação, e logo após às 21h, os contadores de causo Nilton Pinto e Tom Carvalho vão deixar o riso solto da plateia. A entrada é gratuita e os show acontecem no Parque de Exposições Agenor Lemos. O evento é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem o apoio da CBMM, Zema, MacCain, Click Telecom, Prefeitura de Araxá e outros.

Os artistas locais e grupos tradicionais também estarão presentes com a Folia de Reis, Congado e Quadrilhas. Vem epiar um pouco de mineirice nesse “no mió” Festival das Gerais! O evento é para toda família e a área kids é garantida com a Vila Brincantes e presença da turma do Arachazinho. Confira a programação para os próximos dias:

– Dia 08 – sexta-feira

• Saulo Laranjeira

• Nilton Pinto e Tom Carvalho

• 100% Caipira

– Dia 09 – sábado

• Humorista Barnabé

• Congo Brasil

• Tonico e Tinoco – Umas História Cantada

• Vitor & Versol

Dia 10 – domingo

• Orquestra Viola das Gerais toca Pena Branca e Xavantinho

• Marcus Biancardini (com surpresa na apresentação)

• Catira Tradição de Minas

• Os Arachás

Tragam suas crianças!!

Espaço Lúdico Vila Brincantes!!

Com as presenças:

• Rasgacero

• Turma do Arachazinho

• CUFA

• Quero Brinquedos