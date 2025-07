Secretaria de Educação entrega coletes de Educação Física para escolas municipais de Araxá

A Secretaria Municipal de Educação realizou a entrega de 700 coletes de Educação Física para as escolas da rede municipal que atendem os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, incluindo também as unidades da zona rural.

Os coletes foram entregues durante uma reunião com as diretoras escolares, que ficaram responsáveis pela destinação dos materiais em cada unidade. Eles já estão sendo utilizados pelos alunos durante as aulas de Educação Física, em atividades lúdicas e pedagógicas.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, investir em materiais esportivos é essencial para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem.

“A entrega desses coletes reforça nosso compromisso com uma educação de qualidade em todos os aspectos. A Educação Física vai além da atividade corporal — ela ensina valores como respeito, cooperação e disciplina. Garantir condições adequadas para essas aulas é investir na formação integral dos nossos alunos.”